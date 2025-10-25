پخش زنده
امروز شنبه سوم آبان، همزمان با آغاز به کار دادگاههای خانواده در استان تهران، مجتمع قضائی خانواده شماره ۳ با حضور معاون اول قوه قضائیه افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این افتتاحیه با هدف تقویت زیرساختهای قضائی حوزه خانواده و تسریع در رسیدگی به پروندههای مرتبط برگزار میشود و انتظار میرود خدمات قضائی در این بخش با ارتقای کیفیت و سرعت همراه شود.
حضور معاون اول قوه قضائیه در این مراسم نشان میدهد که قوه قضائیه توجه ویژهای به مسائل خانواده دارد و این مجتمع قضائی نقش مهمی در تحقق عدالت در این زمینه ایفا میکند.
همچنین در ادامه اجرای طرح بهینهسازی ساختارهای اداری و قضائی در دادگستری کل استان تهران، پنج شعبه از دادگاه خانواده ۲ به مجتمع قضائی شهید مدرس (مجتمع قضائی خانواده ۳) انتقال یافت.
بر اساس اعلام منابع قضائی، شعبههای ۲۶۲،۲۸۰،۲۸۱،۲۸۳،۲۸۵ دادگاه خانواده از امروز شنبه در محل جدید فعالیت خود را آغاز کرده است.
دادگاه خانواده شماره ۳ در مجتمع مدرس واقع در حکیمیه تشکیل شده و با حضور قضات مشاور بانوان به رسیدگی پروندهها میپردازد که این امر موجب تسهیل در روند رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی میشود.
پیش از این، شهر تهران دارای دو مجتمع اصلی خانواده شامل مجتمع خانواده یک (محلاتی) و مجتمع خانواده دو (ولنجک) بود. با تصمیم مسئولان قضائی، مجتمع خانواده سه نیز در محله حکیمیه افتتاح شد تا بخشی از مراجعات و بار کاری سایر مجتمعها را کاهش دهد.