طرح زیرسازی و آسفالت معابر ۱۵ روستای شهرستان کهگیلویه در دست اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کهگیلویه گفت: طرح زیرسازی و آسفالت معابر و میادین پانزده روستای این شهرستان در دست اجرا است. سپهدار آرام اعتبار هزینه شده برای آسفالت معابر این روستاها را ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اعتباز هزینه شده برای آسفالت این روستاها از محل اعتبارات ملی قیر سال ۱۴۰۳ تامین شده است. آرام اضافه کرد: سه روستا از این روستاها با مشارکت دهیاران با اعتباری بیش از ۱۰ میلیاردتومان در روستاهای خلیفهای، جاورده و سرمازه آسفالت شده و به بهره برداری رسید. وی ادامه داد: در بخش دیشموک نیز معابر روستاهای باغکلک، مورخانی و درغک با هزینه ۳۴ میلیاردتومان آسفالت شده است. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کهگیلویه افزود: از محل اعتبارات ملی قیر در سال ۱۴۰۴ نیز دویست هزار متر مربع از معابر روستاهای شهر ستان کهگیلویه آسفالت میشود.