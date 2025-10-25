به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فرماندار شهرستان پلدشت گفت: با هدف استفاده از انرژی‌های پاک و کاهش نا ترازی‌های انرژی نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان پلدشت احداث می‌شود.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی نیروگاه ۱۴ مگاواتی در شهرستان پلدشت آغاز شده و علاوه بر این نیروگاه مجوز ساخت سه نیروگاه با ظرفیت ۲۱ مگاوات صادر شده که با بهره برداری از این نیروگاه‌ها. ۶۰ درصد برق مصرفی شهرستان تامین خواهد شد.

مدیر عامل نیروگاه خورشیدی پلدشت گفت: زمینی که ما در اختیار گرفتیم برای ساخت نیروگاه به وسعت ۲۱ هکنار است ۱۴ مگاوات ظرفیت نیروگاه می‌باشد و حدود ۸۵۰ میلیارد تومان برای احداث آن هزینه خواهد شد.

فرشاد صالح اهری خاطر نشان کرد این نیروگاه برقی که احداث خواهد کرد در سال. حدودا ۲۰ میلیون لیتر گازوئیلی که باید برای تولید همین برق در نیروگاه‌های برق حرارتی استفاده می‌شود صرفه جوئی می‌کند. نیروگاه از لحاظ زیست محیطی بسیار عالی است و هیچ اثر مخربی رو زیست محیط ندارد.

یاسر عظیمی مدیر اجرائی نیروگاه خورشیدی پلدشت گفت: متوسط دما‌ی شهرستان بین منفی ۱۰ الی ۴۲ درجه است دمای پایین در افزایش راندمان تولید نیروگاه بسیار موثر می‌باشد و تقریبا در سال دو هزار کیلو وات ساعت در متر مربع میزان تشعشع است که شهرستان مستعد برای ساخت نیروگاه خورشیدی می‌باشد.

برق تولیدی در این نیروگاه پس از بهره برداری روشنایی حدود ۳۵۰۰ مشترک خانگی را در شرایط استاندارد تامین خواهد کرد.

عملیات احداث این نیروگاه خورشیدی در شهرستان پلدشت تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.