به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید الهی راد گفت: امروزه سلامت، اشتغال و معیشت به عنوان اساسی‌ترین نیاز‌های قشر محروم جامعه شناخته شده و یکی از خدمات تأثیرگذار در حوزه خدمات رسانی به قشر محروم جامعه بحث توانمندسازی و تأمین و بهسازی مسکن مددجویان است.

این واحد‌ها در قالب تفاهم نامه‌هایی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق شهری و روستایی در حال ساخت است که از این تعداد ۹۵۴ واحد روستایی و ۴۶۹ واحد آن شهری است.

وی گفت : اکنون پیشرفت فیزیکی این واحد‌ها ۶۷ واحد در مرحله فونداسیون و ۱۱۰۲ در مرحله اسکلت سقف و مابقی در مرحله سفت کاری و نازک کاری است.

الهی راد ادامه داد: برای تکمیل واحد‌های مسکونی مددجویان تحت پوشش یک هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

به ازای هر واحد مسکونی چهار میلیارد ریال وام بنیاد مسکن، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض امداد، یک میلیارد ریال وام صندوق امداد ولایت و مابقی آن آورده مددجو است.

گفتنی است؛ در نیمه اول امسال ۲۵۴ واحد مسکن تحویل مددجویان شده و تعداد ۳۷۶ واحد فضای جانبی با هزینه کرد ۱۵۰ میلیارد ریال و ۳۵۴ مورد نیز تعمیرات منازل مددجویان با هزینه کرد ۱۰۶ میلیارد ریال انجام گرفته است.