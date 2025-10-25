پخش زنده
امروز: -
نخستین جلسه هیئت گزیر و هیات مدیره صندوق ضمانت سپردهها با موضوع تعیین تکلیف داراییهای بانک سابق آینده صبح امروز با حضور رئیسکل بانک مرکزی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه ۲۶ مهر) و به استناد مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد.
آقای محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی در این جلسه تاکید کرد: اولویت نخست صندوق ضمانت سپردهها باید استفاده از روشهای متنوع برای فروش داراییهای تملکشده و نقد کردن آنها باشد.
وی تصریح کرد: تمام داراییهای سمی و غیرقابل نقدشونده بانک سابق آینده باید مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت داراییها ( AMC ) که در قانون برنامه پیشبینی شده است تعیین تکلیف شود و تنها، منابع و داراییهای نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل گردد.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده، ساز و کار ادغام نیست زیرا در موضوع ادغام، باید بانک با تمام ناترازیهای خود به بانک ملی منتقل میشد اما در سازوکار اتخاذ شده کنونی، بگونهای عمل میشود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی، منابع و داراییهای نقد بانک سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد.