به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ورزشکاران استان در مسابقات استعداد‌های کشور یک عنوان قهرمانی، دو عنوان دومی و دو مقام سومی را در رشته‌های موی تای، کشتی ساحلی و ورزش‌های زورخانه‌ای کسب کردند. کاروان ورزش استان در این رقابت‌ها تا الان توانسته سه نشان طلا کسب کند و در جمع ده استان برتر کشور قرار دارد.

شناخت تیم‌های برتر کونگ فو نونهالان و نوجوانان دختر کشور در الوند



در رقابت‌های کونگ فو نونهالان و نوجوانان دختر کشور که به میزبانی الوند در حال برگزاری است رده سنی نونهالان تیم‌های مرکزی، بوشهر و گلستان اول تا سوم شدند.

در رده سنی نوجوانان این رقابت‌ها هم اصفهان بر یگوی قهرمانی ایستاد. تیم قزوین هم عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و مرکزی هم سوم شد. در این رقابت‌ها ۲۵۵ ورزشکار از ۱۸ استان در سالن یادگار امام الوند با هم رقابت کردند.

پایان دوره مربیگری درجه D فوتبال آسیا در قزوین



دوره مربیگری درجه D فوتبال آسیا که از ۲۶ مهر ماه با ۲۴ نفر شرکت کننده آغاز شد، به کار خود پایان داد. در این دوره میراحسان میرزاده مدرس و مهدی جلیلی آراسی مدیر دوره بودند.