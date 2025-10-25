پخش زنده
خبرهایی از کسب پنج نشان رنگارنگ کاروان ورزشی استان در المپیاد استعدادهای کشور تا پایان دوره مربیگری درجه D فوتبال آسیا در قزوین را در بسته خبرهای ورزشی امروز مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ورزشکاران استان در مسابقات استعدادهای کشور یک عنوان قهرمانی، دو عنوان دومی و دو مقام سومی را در رشتههای موی تای، کشتی ساحلی و ورزشهای زورخانهای کسب کردند. کاروان ورزش استان در این رقابتها تا الان توانسته سه نشان طلا کسب کند و در جمع ده استان برتر کشور قرار دارد.
شناخت تیمهای برتر کونگ فو نونهالان و نوجوانان دختر کشور در الوند
در رقابتهای کونگ فو نونهالان و نوجوانان دختر کشور که به میزبانی الوند در حال برگزاری است رده سنی نونهالان تیمهای مرکزی، بوشهر و گلستان اول تا سوم شدند.
در رده سنی نوجوانان این رقابتها هم اصفهان بر یگوی قهرمانی ایستاد. تیم قزوین هم عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و مرکزی هم سوم شد. در این رقابتها ۲۵۵ ورزشکار از ۱۸ استان در سالن یادگار امام الوند با هم رقابت کردند.
پایان دوره مربیگری درجه D فوتبال آسیا در قزوین
دوره مربیگری درجه D فوتبال آسیا که از ۲۶ مهر ماه با ۲۴ نفر شرکت کننده آغاز شد، به کار خود پایان داد. در این دوره میراحسان میرزاده مدرس و مهدی جلیلی آراسی مدیر دوره بودند.