توقف فعالیت واحد معدنی در محور خطیرکوه
فعالیت یک واحد معدنی در محور خطیرکوه شهرستان سوادکوه بهدلیل برداشت غیراصولی و ایجاد آلودگی هوا متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سوادکوه، گفت: برنامه پایش و نظارت بر واحدهای معدنی و دانهبندی شن و ماسه در شهرستان بهصورت منظم و مستمر در حال اجراست و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، برخورد قانونی قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.
محمد شکوهی با تأکید بر لزوم رعایت الزامات قانونی افزود: رعایت اصول مدیریت هوا، کنترل آلودگی گرد و غبار و ساماندهی پساب از مهمترین تعهدات واحدهای معدنی است. بیتوجهی به این موارد تخلف محسوب میشود و منجر به توقف فعالیت و ارجاع پرونده به مراجع قضایی خواهد شد.
او ادامه داد: پرونده این واحد معدنی پس از مستندسازی تخلفات، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.