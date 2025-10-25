پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سجاد افلامی رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تکاب در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: از طریق اعطای تسهیلات ۲۶۰۰ واحد مسکونی روستایی در این شهرستان احداث شده است.
افلاکی افزود: در شهرستان تکاب ۷۸۱۶ واحد مسکن روستایی وجود دارد که ۳۳ درصد آن از طریق اعطای تسهیلات بانکی از سوی بنیاد مسکن نوسازی و مقاوم سازی شده است.
وی گفت: برای هر فرد متقاضی ۴ میلیارد ریال تسهیلات بانکی با کارمزد ۵ درصد و با باز پرداخت ۲۰ ساله اعطا میشود.
افلاکی افزود: در کنار وام پرداختی به متقاضیان واجد شرایط مبالغ ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی با عنوان کمک به تامین مسکن محرومین از حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) و یا از طریق تفاهم نامههای فی مابین این بنیاد با سایر نهادها پرداخت میشود.
محمد نیکنام فرماندار تکاب نیز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: باتوجه به وجود بیش از ۷ هزار واحد مسکن روستایی در تکاب بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن نوسازی شده است.
نیکنام افزود:با نوسازی و مقاوم سازی مساکن روستایی ضریب ایمنی افزایش یافته و کیفیت زندگی روستائیان بهبود خواهد یافت.
وی گفت: بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستائیان موجب مهاجرت معکوس روستائیان از شهرها به روستاها شده و تولید در روستا رونق خواهد داشت.