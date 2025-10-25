به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی طی امروز و فردا گاهی وزش باد، در پاره‌ای از نقاط گرد و خاک و در برخی ساعت افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: حداقل دما هم امشب موقتاً و به طور نسبی افزایش پیدا می‌کند.

صبح امروز سربیشه با حداقل دمای ۳ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان با ۳۶ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات در مرکز استان هم بین ۸ و ۲۹ درجه سلسیوس ثبت شد.