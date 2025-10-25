خلفیان گفت: باتوجه به اینکه هوای پاک حق مسلم مردم خوزستان است، با هرگونه قصور در کاهش آلودگی هوا برخورد قاطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه بررسی آلودگی‌های زیست‌محیطی و نقش فلر‌های نفتی در آلودگی هوای استان که با حضور علی بیرانوند معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مرتبط از جمله محیط زیست، بهداشت، شرکت‌های نفتی، گازی و صنایع برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل بروز بیماری‌ها در خوزستان، آلودگی هواست.

وی با تأکید بر اینکه هوای پاک حق مسلم مردم استان است افزود: مردم خوزستان در بخش عمده‌ای از سال از این حق طبیعی محروم هستند و باید با برنامه‌ریزی جدی و جهادی به سمت رفع این معضل حرکت شود.

خلفیان بیان کرد: تنها مسئله فلر‌های نفتی در میان نیست و عوامل متعددی در آلودگی هوای خوزستان اثرگذارند؛ با این حال شرکت‌های نفتی و گازی باید نقش خود را در کاهش آلایندگی به‌درستی ایفا کنند.

وی هشدار داد: در بحث هوای پاک، اگر قصور یا ترک فعلی از سوی هر دستگاهی مشاهده شود، دستگاه قضایی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

دادستان مرکز خوزستان با اشاره به ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه و تخصصی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اظهار داشت: ادامه دود ناشی از آتش‌سوزی در منطقه هورالعظیم در ماه‌های اخیر موجب رنجش مردم شده و باید نهاد‌های مرتبط فوراً اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: دادستانی خوزستان در راستای دفاع از حقوق عامه مکاتباتی با دادستانی کل کشور و سازمان‌های مرتبط در خصوص دود ناشی از آتش‌سوزی هورالعظیم انجام داده و با جدیت این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

خلفیان تصریح کرد: ملاک ما برای ارزیابی آلودگی ناشی از فلر‌های نفتی، نظر سازمان محیط زیست است. پروژه‌های متعددی برای جمع‌آوری فلر‌ها تعریف شده، اما درصد کمی از آنها اجرا شده است.

دادستان مرکز خوزستان بر لزوم شفافیت در اعلام شاخص‌های آلودگی هوا به مردم تأکید کرد و گفت: مردم باید دقیقاً در جریان شاخص‌های آلودگی باشند. سهم درآمد حاصل از حق آلایندگی نیز باید مشخص و در رفع مشکلات زیست‌محیطی هزینه شود.

وی عوامل آلاینده نظیر فلر‌های نفتی، پسماند‌های صنعتی، آتش‌سوزی زباله‌ها و سایر منابع آلوده‌کننده را از عوامل اصلی بحران زیست‌محیطی در استان دانست و افزود: با اتخاذ تدابیر اجرایی، می‌توان بخش قابل توجهی از این آلودگی‌ها را مهار کرد.

علی بیرانوند معاون حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان در این جلسه نیز بر ضرورت هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مرتبط برای کاهش آلودگی هوا تأکید کرد و گفت: با اقدامات پیشگیرانه و هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌توان در مسیر بهبود وضعیت هوا گام‌های مؤثری برداشت.