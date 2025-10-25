به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان از امروز (۳ آبان) با برگزاری مبارزات اوزان ۴۹- کیلوگرم بانوان و ۶۳- کیلوگرم مردان آغاز شد. در رقابت‌های امروز، مهلا مومن‌زاده و مهدی حاجی‌موسایی نمایندگان کشورمان گام به شیاپ‌چانگ گذاشتند.

مهلا مومن‌زاده در وزن ۴۹- کیلوگرم بانوان، در دور نخست به مصاف «کرابو کولا» از بوتسوانا رفت و در دو راند پیاپی با نتایج ۹ - ۹ و ۷ بر صفر بر حریف خود غلبه کرد. مومن‌زاده که سابقه کسب مدال نقره جهان در سال ۲۰۱۹ را در کارنامه دارد، در دومین مبارزه برابر «فوفانا» از فرانسه در دو راند و با نتایج ۹ بر ۸ و ۱۲ بر ۶ مغلوب شد و از دور مسابقات کنار رفت.

در رقابت‌های وزن ۶۳- کیلوگرم مردان نیز، مهدی حاجی‌موسایی در دور نخست به مصاف «مکینتاش» از بریتانیا رفت و در دو راند متوالی با نتایج ۱۵ بر ۲ و ۸ بر صفر به برتری رسید. او در ادامه رودرروی «ارنست مرداناج» از آلبانی قرار گرفت و این مبارزه را نیز در دو راند با نتایج ۸ بر یک و ۱۷ بر ۲ به سود خود به پایان رساند و راهی دور سوم شد.

بیست‌وهفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از ۱۷۹ کشور، دوم تا هشتم آبان در ووشی چین در حال برگزاری است.