به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در اقدامی مشترک و با حضور رئیس اداره تعزیرات حکومتی، رئیس شعبه دوم بدوی، رئیس بهداشت محیط، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و بازرسان اداره صمت شهرستان بوکان، مقادیر زیادی کالا‌های تقلبی و تاریخ مصرف گذشته از یک واحد فروشگاهی کشف و توقیف شد.

این اقدام نظارتی در راستای تلاش‌های جدی دستگاه‌های مسئول در مبارزه با تخلفات تجاری و بهداشتی صورت گرفت.

کالا‌های توقیف شده برای انجام مراحل قانونی و حذف بهداشتی به محل‌های مناسب منتقل شدند.

اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان اعلام کرده است که با همکاری سایر دستگاه‌ها برخورد قانونی و قاطع با چنین تخلفات اقتصادی و بهداشتی ادامه خواهد یافت.