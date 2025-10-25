به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ موسی بهاری گفت: در پی کشف جسد در حوالی شهرستان بوکان در یک کانال روستایی، با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان موضوع تحت رسیدگی ویژه قرار گرفت.

بهاری افزود: کارآگاهان با بررسی‌های تخصصی و با استفاده از روش‌های نوین پلیسی هویت فرد فوت شده که اهل و ساکن استان دیگر می‌باشد را شناسایی و در ادامه، موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر متهم شدند که پرونده جهت ادامه رسیدگی و بررسی به مرجع قضایی ارجاع گردید.

بنابر برسی‌های انجام شده، کودک ١١ ساله جان باخته و همچنین فرد دستگیر شده اهل شهرستان بوکان و حتی آذربایجان غربی نیستند.