استاندار همدان گفت: امنیت رکن اساسی پیشرفت و توسعه اجتماعی، اقتصادی است و جامعه بدون نظم و انضباط به رشد و توسعه نمیرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار در شورای انتظامی ضمن تبریک به فرماندهان انتظامی از تلاشهای بیوقفه و مؤثر آنان در ایجاد امنیت و نظم در استان قدردانی کرد.
حمید ملا نوری شمسی امنیت را از ارکان پیشرفت و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عنوان کرد و گفت: جامعه بدون نظم و انضباط به رشد و توسعه نمیرسد
وی همچنین به چهرههای دوگانه نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی باید همزمان با چهرهای مهربان و با عطوفت با مردم برخورد کند و در مواجهه با مخلان نظم، چهرهای قوی و مقتدر داشته باشد. این کار دشواری است که نیازمند انگیزه و هوشیاری بالا است.
استاندار خاطرنشان کرد: تلاشهای شبانهروزی نیروی انتظامی در ایجاد امنیت استان، باعث حفظ آرامش و اعتماد مردم به دستگاههای اجرایی است.
فرمانده انتظامی استان هم به دستاوردهای نیروی انتظامی در سطح استان اشاره واز مدیریت موفق نیروی انتظامی در ایام اربعین یاد کردند و گفت: در این ایام با افزایش تردد جادهای و حضور بیش از ۷ میلیون زائر، هیچ تصادف منجر به فوتی در استان ثبت نشد.
سردار حسین نجفی گفت: در وقوع سرقتها ۱۴ درصد کاهش و در حوزه مواد مخدر و کالاهای قاچاق افزایش کشفیات داشتهایم و جزو استانهای پیشرو کشور است
سردار نجفی بر آمادگی نیروی انتظامی برای مقابله با هرگونه بحران یا تهدید امنیتی در نیمه دوم سال تأکید کردند و گفت:همکاران نیروی انتظامی در برخورد قاطع با تجمعات غیرقانونی و فعالیتهای ضد امنیتی نقش کلیدی ایفا کردهاند.
استاندار همدان در پایان، از تمامی همکاران نیروی انتظامی برای خدمات شبانهروزی و تلاشهای مستمرشان در حفظ امنیت استان تشکر و از فرمانده انتظامی استان و معاونان وی تجلیل کرد