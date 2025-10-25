جلسه شورای زکات استان اردبیل با حضور رئیس کمیته امداد کشور و جمعی از مسئولان استانی در دفتر امام جمعه اردبیل برگزار و از سریال تلویزیونی عطر ماندگار با موضوع زکات رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در جلسه شورای زکات استان اردبیل گفت: استان اردبیل یکی از استان‌های برتر کشور در امر پرداخت زکات است.

مرتضی بختیاری با بیان اینکه استان اردبیل یکی از استان‌های برتر کشور در امر پرداخت زکات است، گفت: این استان جزو استان‌های موفق در امر جمع‌آوری زکات و برگزاری جلسات مربوط به آن است.

وی، ساخت سریال ۱۵ قسمتی در خصوص امر زکات را از اقدامات موثر استان اردبیل در حوزه زکات عنوان کرد و افزود: این کار یک عمل ابتکاری در امر ترویج زکات انجام است.

بختیاری با تاکید بر هدایت‌ها و راهنمایی‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل در خصوص آموزش و ترویج در امر پرداخت زکات، تصریح کرد: این عمل باعث شده است تا به امروز استان اردبیل در امر پرداخت زکات جزو استان‌های جلودار کشور محسوب شود.

علیرضا حسین‌نژاد مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل نیز با بیان اینکه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۹۹ درصد زکات دریافتی صرف فقرا و نیازمندان شده است، گفت: در ۶ ماهه نخست سالجاری ۳۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان زکات جمع‌آوری شده است که ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان زکات واجب، ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زکات مستحب، ۳۲۰ میلیون تومان کفاره و ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان زکات فطریه بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از یک هزار عامل افتخاری در امر ترویج زکات در استان اردبیل همکاری دارند، افزود: همچنین در سال جاری بیش از ۳۰۰ جلسه آموزشی در امر زکات برگزار شده است.