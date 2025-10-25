وزیر میراث‌فرهنگی گفت: ماموریت‌های صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی باید متمرکز بر مرمت، صنایع‌دستی و توسعه فرهنگی و پیشران احیای هویت ایرانی و توسعه فرهنگی باشد.

ماموریت ما ارتقای سرانه فرهنگی و صیانت از هویت ایرانی است

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری در بازدید از صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و در نشست با مدیران و کارکنان این صندوق که در عمارت تاریخی مسعودیه برگزار شد، بر ضرورت تحول، ارتقای ساختاری و نقش‌آفرینی فعال صندوق در مسیر توسعه فرهنگی کشور تاکید کرد.

وی اظهار داشت: صندوق باید پیشران مرمت و صنایع‌دستی کشور باشد؛ یعنی زنجیره ارزش‌آفرینی صنایع‌دستی و فرآیند احیای اماکن تاریخی در درون صندوق تعریف شود. نگاه صندوق نباید صرفا اقتصادی باشد، بلکه باید ماموریت خود را در خدمت احیای هویت ایران و میراث‌تمدنی این سرزمین بداند.

صالحی‌امیری با بیان اینکه افزایش سرانه فرهنگی و توسعه فضا‌های فرهنگی کشور از اولویت‌های اصلی وزارت میراث‌فرهنگی است، افزود: وقتی مردم وارد فضا‌های فرهنگی می‌شوند باید بتوانند فرهنگ را استشمام کنند. هدف نهایی ما گسترش مصرف فرهنگی، ارتقای ذائقه عمومی و تربیت جامعه‌ای فرهیخته است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به جایگاه راهبردی صندوق احیا در منظومه ماموریت‌های وزارتخانه تصریح کرد: صندوق توسعه صنایع‌دستی و احیا با توجه به ظرفیت‌های تخصصی خود می‌تواند به بازوی اجرایی و فکری وزارتخانه تبدیل شود. باید صندوق را بازتعریف کنیم تا به نهاد پیشران مرمت و صنایع‌دستی کشور بدل شود.

وی با تاکید بر اینکه صندوق احیا پس از دو دهه فعالیت نیازمند پوست‌اندازی است، گفت: امروز صندوق به بلوغ نهادی رسیده و مسیر درستی را طی می‌کند. مدیران و کارشناسان آن توانایی اداره کامل این ماموریت را دارند و از این بابت از همه همکاران صمیمانه قدردانی می‌کنم.

صالحی‌امیری افزود: صندوق می‌تواند از ظرفیت شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات مالی و نهاد‌های عمومی برای توسعه همکاری‌های بین‌بخشی بهره ببرد.

وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: هرچند بهره‌وری اقتصادی اهمیت دارد، اما رسالت اصلی صندوق فرهنگی است، چون کار فرهنگی انجام می‌دهد، ماموریت خود را باید با قدرت ادامه دهد. هدف ما توسعه خزانه فرهنگی کشور است، نه صرفا توسعه فضا‌های تجاری.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت بالای صندوق برای تبدیل‌شدن به الگوی مدیریت فرهنگی گفت: باید در محیط‌های فرهنگی مصرف فرهنگی شکل بگیرد، چرا که جامعه‌ای با مصرف فرهنگی بالا، جامعه‌ای سالم‌تر و فرهیخته‌تر خواهد بود.