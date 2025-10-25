به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بانک آینده که در دو دهه گذشته همواره نماد ناترازی در شبکه بانکی بود و با سهم بیش از ۳۰ درصدی در خلق پول شبکه بانکی نقش به سزایی در ایجاد تورم داشت تعیین تکلیف شد.

حمید دهرویه معاون اقتصادی استاندار سمنان گفت: از روز شنبه، بانک ملی تمامی خدمات مشتریان بانک آینده را ارائه خواهد داد.

حسین قدیر رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان سمنان گفت : تمام سپرده گذاران بانک آینده از سوم آبان ۱۴۰۴ سپرده گذار بانک ملی ایران می‌شوند.

وی با بیان اینکه بانک آینده دو شعبه در سمنان و شاهرود داشت گفت : کارکنان این شعب از روز شنبه بدون تغییر مکان و شرح کار ، فعال خواهند بود.