اختتامیه مسابقات ملی بازی‌سازی با حضور ۷۱ نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان استان‌های یزد، اصفهان و فارس (شیراز) در دانشگاه ملی مهارت یزد برگزار شد.

در این رقابت سه‌روزه، ۱۰ تیم منتخب در زمینه طراحی و اجرای بازی‌های خلاقانه رایانه‌ای با یکدیگر به رقابت پرداختند. هدف از برگزاری این مسابقات، تقویت مهارت‌های فنی، ارتقای خلاقیت و پرورش ایده‌های نو در حوزه بازی‌سازی عنوان شده است.

در آیین اختتامیه، تیم‌های برتر معرفی و از برگزیدگان با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل شد.

از جمله برنامه‌های جنبی این رویداد، برگزاری کارگاه‌های آموزشی فنی و تخصصی و آموزش نحوه تولید و توسعه بازی‌های رایانه‌ای بود که با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان همراه شد.

تیم‌های حاضر در این رویداد توسط شتاب‌دهنده پیشگامان و مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه ملی مهارت حمایت می‌شوند و قرار است مسیر خود را تا تبدیل ایده‌ها به کسب‌وکار‌های واقعی و پایدار ادامه دهند.