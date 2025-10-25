پخش زنده
امروز: -
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت از محیط زیست گفت:صیانت از میش مرغ نیازمند مشارکت جوامع محلی و حمایت دستگاههای اجرایی مرتبط است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛علیرضا سید قریشی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل، به همراه رؤسای حراست و بازرسی، از مرکز تکثیر میشمرغ در پناهگاه حیاتوحش سوتاو و حمامیان شهرستان بوکان بازدید کرد.
این بازدید با هدف بررسی وضعیت زیستی میشمرغها، ارزیابی روند تکثیر در اسارت و بررسی نیازهای حفاظتی و زیرساختی مرکز انجام شد.
در جریان این بازدید، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی ضمن گفتوگو با کارشناسان و محیطبانان مستقر در منطقه، بر تداوم اقدامات حفاظتی، ارتقای کیفیت نگهداری و تقویت زیرساختهای فنی و زیستی مرکز تکثیر میشمرغ تأکید کرد.
سید قریشی با اشاره به جایگاه ویژه پناهگاه حیاتوحش سوتاو و حمامیان در حفظ این گونه ارزشمند اظهار داشت:«بوکان یکی از مهمترین زیستگاههای میشمرغ در کشور به شمار میرود و صیانت از این گونه نیازمند مشارکت جوامع محلی و حمایت دستگاههای اجرایی مرتبط است.»
وی همچنین با بررسی شرایط تغذیه، وضعیت تخمگذاری و امکانات دامپزشکی مرکز، خواستار برنامهریزی دقیق برای افزایش نرخ بقاء جوجهها و بازگرداندن تدریجی پرندگان به زیستگاههای طبیعی شد.
در ادامه، رؤسای حراست و بازرسی ادارهکل نیز با حضور در بخشهای مختلف مرکز، ضمن ارزیابی نحوه اجرای ضوابط اداری و حفاظتی، بر رعایت کامل مقررات و مستندسازی اقدامات صورتگرفته در فرآیند تکثیر تأکید کردند.
گفتنی است مرکز تکثیر میشمرغ پناهگاه حیاتوحش سوتاو و حمامیان با هدف افزایش جمعیت این گونه در معرض انقراض و حمایت از بازسازی جمعیت طبیعی آن در دشتهای بوکان فعالیت میکند و از مهمترین مراکز تخصصی حفاظت از پرندگان در سطح شمالغرب کشور به شمار میرود.