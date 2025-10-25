پخش زنده
جایزه بهترین فیلم جشنواره بینالمللی باکو به کارگردان شیرازی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رامین خلیقی، فیلمساز جوان شیرازی، با فیلم «سایههای پاییندست» جایزه بهترین فیلم بخش DokuBaku نهمین جشنواره بینالمللی مستند در جمهوری آذربایجان را از آن خود کرد.
این بخش از جشنواره ویژه فیلمسازانی است که نخستین یا دومین اثر خود را با رویکردی خلاقانه و تجربی ساختهاند.
در بیانیه هیات داوران جشنواره بین المللی باکو درباره فیلم «سایههای پاییندست» آمده است: این فیلم نگاهی عمیق و دقیق به تضاد میان انسان و جهان پیرامونش دارد و نبرد انسان برای بقا را به شکلی شاعرانه و در عین حال مستند به تصویر میکشد.
رامین خلیقی گفت: این مستند، روایتی نزدیک از زندگی خانوادهای است که با فقر و اعتیاد مواجهاند و برای تامین معاش، به جمعآوری ضایعات روی آوردهاند.
این کارگردان شیرازی ادامه داد: در جریان ساخت مستند و با همکاری عوامل، سه عضو این خانواده برای درمان اعتیاد در کمپ بستری شدند و پس از بهبودی، دوباره به جامعه بازگشتند و فصل تازهای از زندگی خود را آغاز کردند.
جشنواره بینالمللی DokuBaku نخستین و مهمترین رویداد مستقل سینمای مستند در جمهوری آذربایجان است که از سال ۲۰۱۷ در شهر باکو برگزار میشود.
نهمین دوره این جشنواره (۱۳ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵) با محوریت موضوعی «دنیای پنجبعدی هایپرمتریکس (DIVINE | ۵D WORLD | HYPERMATRIX)» در مرکز سینمایی نظامی شهر باکو برگزار شد.