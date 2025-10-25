تکمیل مرحله اول طرح ستاری- فهمیده تا پایان پاییز
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از افتتاح مرحله اول طرح ستاری- فهمیده تا پایان پاییز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی صداقتی، درباره آخرین وضع طرح ستاری-فهمیده گفت: مرحله اول بهرهبرداری از پل fa محور شمال به جنوب تا پایان پاییز تکمیل میشود.
وی با بیان اینکه در این مرحله قسمت شمال به جنوب روی مسیر اصلی میافتد، گفت: با این اقدام بستر کار برای پل چپگرد (مسیر شمال به سمت غرب و اجرای باکسهایی که در محور قبلی وجود داشت) مهیا میشود.
وی همچنین گفت: تا پایان سال ۱۶ طرح عمرانی دیگر افتتاح خواهد شد. حکیم-تعاون، مرحله اول ستاری-فهمیده، ستارخان-چمران، طرح شوشتری، فاز ۲ بروجردی، میدان سپاه، میدان سبلان، چوب تراش، یادگار-نیایش، پل رودره فرحزاد و مسیر تندرستی از جمله طرحهای در دست افتتاح تا پایان سال است.