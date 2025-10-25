\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0644 \u0628\u06cc\u0647\u0642\u06cc \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0646\u06af\u0627\u0631 \u0642\u0631\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0645 \u0648 \u0632\u0627\u062f\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062d\u0627\u0631\u062b \u0622\u0628\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9\u06cc \u0633\u0628\u0632\u0648\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a. \u0627\u0648 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0631\u0627 \u0622\u0646 \u0637\u0648\u0631 \u06a9\u0647 \u0647\u0633\u062a \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0646\u062f.\n\u0639\u0637\u06cc\u0647 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f\u061b\n