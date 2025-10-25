پخش زنده
به مناسبت روز جهانی غذا پویش مهربانی در مدارس فاضلی و دستغیب همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این پویش، شور و شوق همدلی میان بچهها موج میزد.
یکی از دانشآموزان گفت: دوست داشتم با این کار، یه لبخند روی صورت یه خانواده بیاد.
دانشآموزی از مدرسه دستغیب گفت: وقتی بستهها رو چیدیم کنار هم، حس کردم داریم دنیا رو قشنگتر میکنیم.
یکی دیگر هم با ذوق گفت: من میخوام هر سال تو این کار شرکت کنم، چون کمک کردن حس خوبی دارد
پویش مهربانی با هدف ترویج همیاری و احساس مسئولیت اجتماعی در میان دانشآموزان برگزار شد.