مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت : تیم سیار خونگیری امروز در شهرستان پاوه مستقر است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،مریم میرزاده گفت: در راستای تسهیل دسترسی مردم شریف شهرستان پاوه به خدمات اهدای خون، تیم سیار خونگیری روز سهشنبه سوم آبانماه ۱۴۰۴ در این شهرستان مستقر خواهد شد.
وی افزود: محل استقرار تیم سیار، اورژانس قدیم بیمارستان قدس پاوه است و همشهریان عزیز میتوانند با مراجعه به محل یاد شده، در عمل خداپسندانه اهدای خون مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم پاوه با طرحهای انسانی و داوطلبانه، تصریح کرد: اهدای خون، تبلور عشق به انسانیت است و با هر قطره خون میتوان حیاتی دوباره بخشید. امید است مردم شریف پاوه همچون همیشه، در این حرکت انساندوستانه حضوری پرشور داشته باشند.
میرزاده یادآور شد: به همراه داشتن کارت ملی برای اهداکنندگان خون الزامی است و تمامی مراحل خونگیری توسط تیمهای متخصص و در شرایط کاملاً بهداشتی انجام میشود.
وی ادامه داد: هدف از اجرای طرحهای سیار در شهرستانها، کاهش فاصله مکانی برای اهداکنندگان، پاسخ به نیاز فوری مراکز درمانی و ایجاد بستر مشارکت گستردهتر مردم در اهدای خون است.
مدیرکل انتقال خون کرمانشاه در پایان تأکید کرد: روابط عمومی ادارهکل انتقال خون استان کرمانشاه ضمن اطلاعرسانی این برنامه، از همه خیرین و داوطلبان دعوت میکند تا با حضور بهموقع و مستمر در طرحهای اهدای خون، زمینه نجات جان بیماران نیازمند را فراهم کنند.
