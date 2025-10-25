پخش زنده
استاندار زنجان گفت: تحقق طرح بزرگ سبزهمیدان که نماد هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهر است، با هزینهای بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان، پس از شش سال انسداد، به زندگی شهری بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طرح سبزه میدان به عنوان بزرگترین طرح بازآفرینی شهری زنجان و بزرگترین سبزه میدان کشور پس از ۳۰ سال انتظار، به بهره برداری رسید.
محسن صادقی، در آیین افتتاح فاز شمالی پروژه بازآفرینی میدان سبزهمیدان گفت: تحقق این طرح بزرگ، نتیجه سالها همدلی، استمرار سیاستهای صحیح و مشارکت مدیریتهای شهری ادوار مختلف است. سبزهمیدان زنجان، نماد هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این شهر است و امروز با شکلی نو و درخور جایگاه زنجان، به زندگی شهری بازمیگردد.
وی با بیان اینکه سبزهمیدان تنها یک طرح عمرانی نیست بلکه دریچهای به سوی هویت زنده و پویای زنجان است، افزود: این طرح که نخستینبار در سال ۱۳۶۸ ایدهپردازی و در سال ۱۳۹۴ در کمیسیون ماده ۵ تصویب شد، پس از آغاز عملیات اجرایی در شهریور ۱۳۹۸ و با هزینهای بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان، اکنون به ثمر نشسته است.