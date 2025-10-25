پخش زنده
شهرستانهای قاینات و سربیشه در مهر سال جاری، در صدر امدادرسانی حوادث بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: نیروهای این جمعیت در مهر سال جاری موفق به انجام ۷۲ مورد حادثه ترافیکی، ۳ مورد مراجعه حضوری به پایگاهها، ۷ مورد عملیات مفقودی، ۵ مورد فوریت پزشکی، یک مورد عملیات آتشسوزی و انفجار، یک مورد عملیات صنعتی کارگاهی و سه مورد حادثه زلزله و یک مورد حادثه کوهستان شدهاند.
کاووسی افزود: از مجموع ۱۴۸ مصدوم در حوادث، ۳۱ مصدوم توسط آمبولانسهای هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل و ۳ مصدوم دیگر به صورت سرپایی مداوا شدهاند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت ۱۵۶ تیم عملیاتی شامل ۶۹۰ نجاتگر و پرسنل در سطح استان، گفت: در اجرای این ماموریتها ۱۵۱ دستگاه خودروی امدادی مجهز به تجهیزات نجات بهکارگیری شده است.
به گفته وی، ۲۸ پایگاه ثابت و موقت در سطح استان فعال بوده و بیشترین حوادث در شهرستان قاین با ۱۷ حادثه، سربیشه با ۱۵ حادثه و خوسف و نهبندان با ۱۰ حادثه به ثبت رسیده است.