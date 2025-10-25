در شبانه روز گذشته هشت مصدوم دو حادثه ترافیکی و انفجار به مراکز درمانی در اصفهان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان، در یکی از این حوادث دو مصدوم مرد ۶۴ و ۱۷ ساله حادثه ترافیکی از نطنز با بالگرد اورژانس پیش بیماریستانی به بیمارستان الزهرا اصفهان منتقل شدند.

همچنین در حادثه انفجار موتورسیکلت ناشی از نشت بنزین شش نفر شامل سه مردم و یک بانو و دو کودک پسر و دختر در محله رهنان دچار سوختگی شدند که با امدادرسانی نیرو‌های اورژانس به بیمارستان امام موسی کاظم اصفهان منتقل شدند.