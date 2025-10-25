پخش زنده
عکاس نیشابوری و مدرس انجمن سینمای جوان نیشابور مدال برنز دومین جشنواره عکس تهران را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: اختتامیه چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در ایران مال با حضور زهرا بهروزآذر معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، بهروز شعیبی مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، حمید جبلی فیلمنامه نویس و کارگردان، سیف الله صمدیان فیلمساز و فیلم بردار و مهدی آشنا رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان خانه تئاتر برگزار شد.
احمد نیک فرجام افزود: دومین دوره ده جشنواره عکس تهران با هدف شناسایی استعدادهای نو، ارتقای جایگاه هنر عکاسی و حمایت عملی از عکاسان سراسر کشور در تهران برگزار شد.
وی ادامه داد: در بخش تک عکس، ۴۶ اثر از ۳۸ عکاس شامل موضوعات متنوعی همچون زندگی روستایی، مادر شهید، فرهنگ جهادی، امید پس از حادثه و طبیعت زمستانی به رقابت پرداختند.
نیک فرجام گفت: سیامک زمردی مطلق، مهدی آشنا و نادر فوقانی از اعضای هیئت داوران پس از داوری، عکاس برجسته نیشابوری حمید رضا هلالی را با تک عکس «مادر» انتخاب کردند و مدال برنز و ۱۰۰ میلیون ریال به ایشان تعلق گرفت.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد.