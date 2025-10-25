علی نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی و تدارکاتی تیم مل را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین اردوی انتخابی و تدارکاتی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان با حضور ۱۹ بازیکن ۱۰ تا ۱۵ آبان در هتل آکادمی مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

محمدجواد خسروی، محمد علی نظرزاده، رضا دیری، سبحان فاله، ابوالفضل سلیمی، نصراله شهمرادی و سروش نادری از بوشهر

ابوالفضل شریف‌پور، هادی فرهمند، سجاد عباسی و امیرحسین حمزه‌پور از هرمزگان

علی اکبر سلجوقی از گیلان

حجاز شعبان نژاد، امیر محمد موسوی نسب، سیدعلی ناظم، عبدالعظیم پزشک، امیرحسین دهقانی، حمیدرضا دهقانی و داود شکری از یزد