یادواره شهدای امنیت و اقتدار نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یادواره شهدای امنیت و اقتدار نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه با حضور آیتالله ناصری نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه یزد، جمعی از مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی، و خانوادههای معظم شهدا در یزد برگزار شد.
در این مراسم، حاضران با آرمانهای والای شهیدان تجدید میثاق کردند و بر نقش شهدا در حفظ امنیت، اقتدار ملی و سربلندی ایران اسلامی تأکید شد.
روایتگری از نبرد ۱۲ روزه، مداحی، و اجرای دکلمه از جمله برنامههای این مراسم معنوی بود که با استقبال گسترده مردم و خانوادههای شهدا همراه شد.
بر اساس اعلام مسئولان، از مجموع ۱۷ شهید امنیت و اقتدار استان یزد، یک نفر از دانشمندان هستهای، ۹ شهید از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ۷ شهید از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند.