تیم‌های نساجی مازندران و شهرداری نوشهر در هفته دهم لیگ دسته یک فوتبال، امروز به دنبال پیروزی مقابل حریفان هستند.

نمایندگان مازندران به دنبال برد در لیگ دسته یک فوتبال

نمایندگان مازندران به دنبال برد در لیگ دسته یک فوتبال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدار‌های هفته دهم لیگ دسته یک فوتبال، امروز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ با برگزاری ۹ بازی در شهر‌های مختلف پیگیری می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته، تیم نساجی مازندران صدرنشین این مسابقات، از ساعت ۱۵ امروز در رشت به مصاف داماش گیلان می‌رود.

نساجی که با ۲۱ امتیاز صدرنشین این رقابتهاست امروز به دنبال یک پیروزی خارج از خانه است تا فاصله اش را با دیگر رقبا بیشتر کند.

داماش گیلان هم تنها با ۲ امتیاز در رده هفدهم و انتهای جدول جای دارد.

تیم شهرداری نوشهر دیگر نماینده مازندران در این مسابقات، از ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه امروز در چالوس میزبان تیم آریو اسلامشهر است.

شهرداری نوشهر که با ۵ امتیاز در رده شانزدهم و انتهایی جدول قرار دارد این هفته به دنبال گرفتن امتیاز از این تیم تهرانی است تا وضعیتش را در جدول سر و سامان بدهد.

برنامه هفته دهم لیگ آزادگان

شنبه ۳ آبان

شهرداری نوشهر - آریو اسلامشهر

۱۴:۴۵

سایپا - شناورسازی قشم

۱۵:۰۰

داماش گیلان - نساجی مازندران

۱۵:۰۰

مس کرمان - فرد البرز

۱۵:۰۰

بعثت کرمانشاه - نفت و گاز گچساران

۱۵:۳۰

نیروی زمینی - مس سونگون

۱۶:۰۰

نود ارومیه - هوادار

۱۷:۰۰

صنعت نفت آبادان - مس شهر بابک

۱۸:۳۰

پالایش نفت بندرعباس - پارس جنوبی جم

۱۸:۳۰