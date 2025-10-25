برنامه‌های «پرسشگر، با موضوع دلایل افت میانگین نمرات دانش آموزان، «مثبت آموزش»، با محوریت خلاقیت، زیباسازی و کارآفرینی در مدارس و «دکتر سلام»، با موضوع بررسی راهکار‌های حفظ سلامت دستگاه گوارش از دیدگاه طب ایرانی، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در حالی که آمار‌ها از کاهش میانگین نمرات دانش‌آموزان حکایت دارد، برنامه «پرسشگر»، این هفته با حضور کارشناسان و مسئولان آموزشی به بررسی دلایل این افت می‌پردازد.

این برنامه امشب ساعت ۲۲ با موضوع دلایل افت میانگین نمرات دانش‌آموزان از شبکه آموزش پخش می‌شود.

در این قسمت، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش مجلس و محسن زارعی رئیس مرکز ارزیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش به تحلیل ریشه‌های این چالش آموزشی می‌پردازند.

اجرای برنامه را ناصر خیرخواه بر عهده دارد.

برنامه «مثبت آموزش»، امروز با محوریت خلاقیت، زیباسازی و کارآفرینی در مدارس، گفت‌وگویی متفاوت با معلمان نمونه و پژوهشگران آموزشی خواهد داشت.

در این برنامه که ساعت ۱۶:۳۰، از شبکه آموزش پخش می‌شود، کبری اصل‌فلاح و اشکان تفنگ‌سازان میزبان پویا نجف‌زاده، معلم نمونه و جمعی از پژوهش‌گران آموزشی پژوهش‌سرای دکتر حسابی شهر قدس خواهند بود.

در این برنامه، موضوعاتی همچون هنر، مهارت، زیباسازی محیط آموزشی، خلاقیت و کارآفرینی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به نقش معلمان نمونه در پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان و انتقال تجربه‌های موفق آموزشی پرداخته خواهد شد.

برنامه امروز «دکتر سلام»، شبکه آموزش با حضور یکی از اساتید برجسته طب ایرانی، به بررسی راهکار‌های حفظ سلامت دستگاه گوارش از دیدگاه طب ایرانی می‌پردازد.

در این برنامه ساعت ۱۳، دکتر محمود خدا‌دوست، متخصص طب ایرانی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمان برنامه «دکتر سلام» خواهد بود.

در این گفت‌و‌گو با محوریت موضوع «سلامت گوارش با طب ایرانی»، دکتر خدادوست ضمن تشریح اصول طب سنتی در حفظ سلامت معده و دستگاه گوارش، به معرفی روش‌های تغذیه‌ای و رفتاری مؤثر در پیشگیری از اختلالات گوارشی می‌پردازد.

اجرای این قسمت از برنامه بر عهده دکتر طهماسبی است.

