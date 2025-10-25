مدیر کل بیمه سلامت گلستان از افزایش سقف کمک هزینه بیمه تا ۸۵ میلیون تومان به بیماران خاص و صعب العلاج خبر داد.

خدمت تازه بیمه جامع سلامت به بیماران خاص و صعب العلاج

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حسینی گفت: این مبلغ برای بیماران خاص و صعب العلاج در سال گذشته ۷۰ میلیون تومان بود که با رایزنی‌های انجام شده این مبلغ به ۸۵ میلیون تومان رسید.

مدیر کل بیمه سلامت ادامه داد: این خدمت تنها مختص بیمه شدگان بیمه سلامت نمی‌شود و بیمه شدگان بخش‌های دیگر هم می‌توانند از این خدمت بهره‌مند شوند.

گفتنی است بیش از ۱ میلیون و ۲۴۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند.