معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین به برنامههای هفته بسیج اشاره کرده و بر اهمیت شعار «بسیج با مردم» تأکید و خاطرنشان کرد: امسال باید به معنای واقعی کلمه در تحقق عملی مردمی بودن بسیج نهایت اهتمام خود را به کار گیریم تا مخاطب فعالیتهای بسیج عموم مردم باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جلسه شورای معاونین سپاه امام علی بن ابیطالب علیه السلام، سرتیپ پاسدار حسین معروفی معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین در بخش نخست صحبتهای خود، بر اهمیت استحکام درونی بسیج و سپاه تأکید کرد.
سردار معروفی با اشاره به فرمایشات حضرت آقا، اعلام کرد که ما از سپاه موضع فعال نمیخواهیم بلکه به دنبال موضع موفق هستیم.
وی افزود: مراقبت درونی به همراه استحکام اجتماعی، تولید وحدت را به دنبال دارد و این وحدت در نهایت موجب تولید قدرت خواهد شد.
سردار معروفی در ادامه به تشریح ۶ مولفه کلیدی استحکام درونی سپاه پرداخت و گفت: اولین مولفه، داشتن ایمان واقعی است که مهمترین مسئله در این خصوص حسن ظن به خدا و باور به وعدههای الهی است. سرّ پیروزی ما در دفاع مقدس، باور به سنتهای الهی بود.
وی با بیان اینکه بصیرت از ایمان نشأت میگیرد و در سپاه، بصیرت عباسگونه مطلوب است، تأکید کرد: سپاه عباس انقلاب است و ویژگیهای نهادینه در عباس انقلاب شامل ادب به امام، وفای به امام، بصیرت نسبت به امام، تسلیم در مقابل امام و تصدیق امام است. این ویژگیها در هر کسی باشد، او را به مجاهدی نمونه تبدیل میکند و شهید حاج قاسم سلیمانی نمونه بارز این موضوع است.
سردار معروفی به صبر به عنوان یکی دیگر از ارکان استحکام درونی اشاره کرد و ضمن تاکید بر ضرورت مطالعه کتاب "صبر سخت" حضرت آقا، شرط تحقق اتحاد مقدس را صبر سخت دانست.
معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین به تشریح ۳ مولفه کلیدی دیگر استحکام درونی بسیج و سپاه پرداخت و به نکات زیر اشاره کرد:
صداقت در قول و عمل در تمام ابعاد زندگی، اخلاص در عمل و ولایت باوری که مرحلهای بالاتر از ولایتپذیری است و به معنای شناخت منظومه فکری امام خود است، از دیگر مولفه ها می باشند.
سردار معروفی تصریح کرد: "اگر مجموعه این شاخصهها در وجود کسی نهادینه شد، آنگاه است که واژه مقدس شهید زیبنده اوست."
وی به ضرورت طهارتهای مختلف اشاره کرد و افزود: باید علاوه بر طهارت جسم، ویژگیهایی همچون طهارت در اندیشه، بطن، ایثار، شجاعت و دین را در خود ایجاد نمود تا به جایگاه واقعی انسانیت که همان مقام شهید است دست یابیم.
سردار معروفی همچنین نتیجهگیری کرد که اگر درون رزم قوی داشته باشیم، برون رزممان نیز قوی خواهد شد.
در ادامه، سردار معروفی به برنامههای هفته بسیج اشاره کرده و بر اهمیت شعار «بسیج با مردم» تأکید و خاطرنشان کرد: امسال باید به معنای واقعی کلمه در تحقق عملی مردمی بودن بسیج نهایت اهتمام خود را به کار گیریم تا مخاطب فعالیتهای بسیج عموم مردم باشند. بسیج نه اصولگراست و نه اصلاحطلب، بلکه بسیجِ انقلاب اسلامی است که با همه اقشار مردم تعریف میشود.