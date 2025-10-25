نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از وزارت راه و شهرسازی می‌خواهم به دلیل مشکلات مالی، نام مددجویان متقاضی مسکن را از فهرست‌ها حذف نکند و برای آنان چاره‌اندیشی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی نیکزاد، در آیین افتتاح مسکن مددجویی و اهدای لوازم ضروری به مددجویان تحت پوشش که در محل فرهنگسرای بانوان اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: دین اسلام، دین رحمت و مهربانی و نیکی به تمام انسان‌هاست.

وی در تبیین اهمیت کمک به نیازمندان افزود: ما باید به‌گونه‌ای زندگی کنیم که دیگران ما را دوست داشته باشند و پس از ما، برایمان سوگواری کنند. این سبک زندگی اسلامی است.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به نقش مساجد در مدیریت جامعه تصریح کرد: مسجد تنها محل اقامه نماز نیست، بلکه باید کانون مدیریت اجتماعی باشد. اگر هر مسجد بتواند هزار نفر را مدیریت و هدایت کند، بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد. این همان مفهومی است که رئیس‌جمهور نیز به‌درستی به آن اشاره کرده‌اند.

نیکزاد در ادامه با اشاره به موضوع مسکن مددجویان تأکید کرد: از وزارت راه و شهرسازی درخواست می‌کنم نام مددجویان و مستمری‌بگیرانی را که به دلیل مشکلات مالی موفق به پرداخت اقساط مسکن نشده‌اند، حذف نکنند. این توافقنامه باید انجام پذیرد تا این عزیزان بتوانند از تسهیلات برخوردار شوند.

وی با تقدیر از عملکرد کمیته امداد در توانمندسازی مددجویان یادآور شد: کاری که کمیته امداد در زمینه توانمندسازی اقتصادی انجام می‌دهد بسیار ارزشمند است؛ چرا که اگر مددجویی توانمند شود، از چرخه حمایت دائمی خارج می‌شود. مجلس همواره از این نهاد حمایت کرده و در جهت تخصیص اعتبارات لازم نیز سربازی خواهد کرد.