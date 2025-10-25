به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام بهمئی گفت: ماموران نیروی انتظامی اهواز پس از کشف کالای به ظن قاچاق از یک واحد مسکونی گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق ۱۳ دستگاه ماینر به ارزش سه میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اهواز رسیدگی شد.

بهمئی اظهار داشت: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف شده به پرداخت ۳ میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم و جریمه وصول شد.