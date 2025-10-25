به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مصطفی وحیدزاده در بازدید اتحادیه آتش‌نشانان کشور از تراکتورسازی گفت: تراکتورسازی در کنار تولیدات مورد نیاز بخش کشاورزی و مکانیزاسیون اقداماتی را نیز در راستای تأمین نیاز سایر حوزه‌ها از جمله نیاز‌های عمومی که آتش‌نشانی مهم‌ترین رکن این بخش هست انجام داده است.

وی با تأکید بر داخلی بودن و اتکا به توان داخلی بالای ۹۰ درصد تولیدات مجموعه تحت مدیریتش افزود: به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که در طی چندین سال برکشور و صنایع مثل تراکتورسازی که تحت تحریم مستقیم آمریکا قرار دارد داخلی‌سازی بسیاری از محصولات این امکان را به ما داده تا محصولات را بر اساس نیاز مصرف‌کننده بومی‌سازی و در اختیار آنها قرار دهیم.

وحیدزاده ضمن یادآوری مزیت‌های اشاره شده بر بخش خدمات پس از فروش هم به‌عنوان دغدغه اصلی مشتریان تأکید و گفت: تراکتورسازی در حال حاضر با نزدیک به ۳۰۰ نمایندگی فعلی خود در سطح کشور و فعال‌ کردن نمایندگی خودرو‌های تجاری و در مراکز استان‌ها تا پایان سال برای پاسخگویی به نیاز‌های گارانتی و وارانتی مشتریان را نیز در اولویت کاری خود قرار داده و سعی دارد نمایندگی وخدمات پس از فروش محصولات تخصصی خود را نیز گسترش دهد.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با یادآوری خدماتی که تراکتورسازی و شرکت‌های زیرمجموعه خود به دهیاری‌ها بر اساس تفاهنامه‌های موجود ارائه می‌دهند عنوان کرد: تراکتورسازی آمادگی کامل برای تأمین تمامی نیاز‌های آتش‌نشانی و سایر نیاز‌های بخش شهری سازمان دهیاری و شهرداری کشور را متناسب با نیازشان دارد.

تراکتورسازی ایران اکنون با ۹ شرکت اقماری در تبریز، ۲ شرکت در خارج از آذربایجان شرقی و ۲ شرکت در بیرون از مرز‌ها، بزرگترین تولید کننده ماشین آلات کشاورزی و تراکتور از ۳۵ تا ۱۵۰ اسب بخار در کشور است که در حال حاضر ۹۹ درصد نیاز کشاورزان کشور به تراکتور را تامین می‌کند و سال گذشته ۴۱ میلیون دلار ارز آوری از محل صادرات انواع تراکتور، موتور و قطعات ریخته برای کشور داشته است.