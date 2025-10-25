به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر داود سلمان پور گفت: شروع فصل سرما و عدم توجه به نکات ایمنی در خصوص استفاده از وسایل گرمایشی و عوارض سوخت ناقص آنها می‌تواند منجر به تولید گاز منوکسیدکربن و مرگ بسیاری از افراد جامعه گردد.



وی اظهار داشت: مونوکسیدکربن گازی بی رنگ، بی بو، بی طعم و غیرمحرک است که در اثر سوختن ناقص سوخت های فسیلی مانند نفت، گاز و بنزین تولید می‌شود.

دکتر سلمان پور افزود: در این مسمومیت که به مرگ خاموش نیز معروف است در کمال ناباوری فرد به خواب رفته را آرام آرام به سوی خواب ابدی و مرگ می‌کشاند.

معاون غذا و دارو دانشگاه برخی از علایم و نشانه‌های مسمومیت با این گاز خطرناک را یادآور شد و تصریح کرد: در اثر تماس طولانی با منوکسیدکربن سردرد، گیجی، ضربان شدید شقیقه ها، وزوز گوش و خواب آلودگی، تهوع، استفراغ، تپش قلب، کاهش هوشیاری، آسیب دائمی عصبی، کُما و حتی مرگ رخ می‌دهد.

وی می‌گوید: تماس طولانی مدت با مقادیر کمتر گاز منوکسیدکربن که اغلب بر اثر زندگی در شهر‌های بزرگ صنعتی با هوای آلوده رخ می‌دهد یکی از مهمترین عوامل بروز بیماری‌های قلبی عروقی می‌باشد.

دکتر سلمان پور تأکید کرد: اولین اقدام در برخورد با فردی که با گاز منوکسیدکربن مسموم شده است، انتقال مصدوم به هوای آزاد است. در صورت قطع تنفس بیمار مسموم با منوکسیدکربن و گاز‌های دیگر باید احیای قلبی ریوی را آغاز نمود و سریعاً با مرکز اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت.

وی در پایان به همه همشهریان توصیه کرد: قبل از شروع روز‌های سرد و استفاده از وسایل گرمایشی، کلیه نکات ایمنی لازم را که توسط کارشناسان آتش نشانی ارائه می‌گردد مورد توجه قرار داده تا شاهد اتفاقات ناگوار و غیرقابل جبران نباشیم.