به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات قایقرانی اسلالوم المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور؛ تیم‌های قزوین، هرمزگان، زنجان، تهران، قم، یزد، البرز، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، مازندران، کرمانشاه، گلستان و اردبیل حضور داشتند.

قایقرانان در دو بخش کایاک و کانو رقابت کردند و در پایان نفرات برتر مشخص شدند.

کایاک اسلالوم پسران:

مانی نصری از قزوین مدال طلا

کسری جمشیدی از هرمزگان مدال نقره

مانی تیموری از زنجان مدال برنز

کانو اسلالوم پسران:

محمدحسین ابراهیمی از قزوین مدال طلا

امیرعلی حسن‌زاده از البرز و ارشیا رئیسی دهکردی از چهارمحال و بختیاری مدال نقره