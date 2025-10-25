پخش زنده
نفرات برتر مسابقات کایاک و کانو در قایقرانی اسلالوم پسران المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در عسلویه مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات قایقرانی اسلالوم المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور؛ تیمهای قزوین، هرمزگان، زنجان، تهران، قم، یزد، البرز، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، مازندران، کرمانشاه، گلستان و اردبیل حضور داشتند.
قایقرانان در دو بخش کایاک و کانو رقابت کردند و در پایان نفرات برتر مشخص شدند.
کایاک اسلالوم پسران:
مانی نصری از قزوین مدال طلا
کسری جمشیدی از هرمزگان مدال نقره
مانی تیموری از زنجان مدال برنز
کانو اسلالوم پسران:
محمدحسین ابراهیمی از قزوین مدال طلا
امیرعلی حسنزاده از البرز و ارشیا رئیسی دهکردی از چهارمحال و بختیاری مدال نقره