مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان گفت: ۶۵ میلیارد ریال اعتبار برای تأمین دستگاه لاپاراسکوپی و ارتقای خدمات تجهیزات جراحی بیمارستان شادگان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید احمد موسوی اظهار کرد: با تأمین و راهاندازی یک دستگاه لاپاراسکوپی پیشرفته به ارزش ۶۵ میلیارد ریال در بیمارستان شهید معرفیزاده، گام بلندی در جهت ارتقای کیفیت خدمات جراحی و افزایش رضایتمندی بیماران در این مرکز درمانی برداشته شد.
وی افزود: باپیگیریهای نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و حمایتهای رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان، امروز شاهد تجهیز اتاق عمل بیمارستان شهید معرفیزاده به دستگاههای پیشرفته هستیم.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان با بیان اینکه دستگاه لاپاراسکوپی نقش مهمی در انجام جراحیهای کمتهاجمی و با دقت بالا دارد، تصریح کرد: ورود این تکنولوژی نوین، نه تنها سطح خدمات تخصصی را در بیمارستان ارتقا میدهد، بلکه موجب کاهش زمان بستری بیماران، کاهش عوارض پس از عمل و افزایش سرعت بهبودی آنان خواهد شد.
وی با اشاره به نیاز مستمر مناطق کمبرخوردار به توسعه زیرساختهای درمانی بیان کرد: بدون شک، این اقدام نتیجه نگاه حمایتی و توجه جدی مسئولان به عدالت در سلامت است و میتواند زمینهساز انجام جراحیهای پیچیدهتر در شهرستان شادگان باشد؛ امری که پیش از این تنها در مراکز استان امکانپذیر بود.
موسوی گفت: شبکه بهداشت و درمان شادگان همچنان در مسیر ارتقا خدمات درمانی گام برمیدارد و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد تحولات بیشتری در حوزه سلامت شهرستان باشیم.