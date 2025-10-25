به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر قاسمی، گفت: طرح ساماندهی و معرفی جاذبه‌های گردشگری در ایستگاه‌های مترو تهران با هدف ارتقای تجربه سفر شهروندان و گردشگران و توسعه گردشگری در حال اجراست.

قاسمی با اشاره به اینکه از حدود یک سال گذشته برنامه‌ریزی برای اجرای تورهای شهری با محوریت شبکه مترو آغاز شده، گفت: در این مدت، مسیرها و مناطق مختلف را شناسایی و ایستگاه‌هایی را که قابلیت معرفی جاذبه‌های گردشگری دارند، در ارزیابی‌ها لحاظ کردیم، نتیجه این اقدامات، تهیه و طراحی نقشه‌های متریک گردشگری برای ایستگاه‌های منتخب بوده است.

وی افزود: در بسیاری از شهرهای جهان، ایستگاه‌های مترو علاوه بر کارکرد حمل‌ونقل عمومی، نقش فرهنگی و گردشگری نیز دارند و حتی برخی از آن‌ها به عنوان موزه‌های شهری شناخته می‌شوند. در تهران نیز بررسی‌ها نشان داده است که بسیاری از ایستگاه‌های مترو، چه از نظر معماری داخلی و چه از نظر موقعیت اطراف، دارای ظرفیت بالایی برای معرفی جاذبه‌های شهری هستند.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران اعلام کرد: در مرحله نخست، ۴۰ ایستگاه مترو برای اجرای این طرح هدف‌گذاری شده‌اند که تاکنون ۱۴ ایستگاه آماده و تعدادی از نقشه‌ها نیز در محل نصب شده‌اند. این ایستگاه‌ها شامل بهارستان، سعدی، دروازه دولت، فردوسی، دروازه شمیران، خیام، امام خمینی، حسین‌آباد، ۱۵ خرداد، محمدیه، مولوی، قیام، شهدا و ملت هستند.

به گفته قاسمی نقشه‌های گردشگری نصب‌شده در این ایستگاه‌ها ضمن نمایش موقعیت مکانی، جاذبه‌های گردشگری، خدمات و امکانات قابل دسترسی در شعاع ۵۰۰ متری هر ایستگاه را معرفی می‌کنند تا مسافران و گردشگران بتوانند به‌ راحتی از ظرفیت‌های اطراف ایستگاه بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: نقشه جامع گردشگری مترو تهران نیز آماده شده و به زودی رونمایی خواهد شد تا شهروندان بتوانند با استفاده از شبکه مترو، تهران را از زاویه‌ای تازه تجربه کنند.