مسئول واحد جلسات مکتب امام زمان (عج) استان همدان گفت: بیست و هفتمین مسابقه مجازی مکتب امام زمان (عج) با محور استکبارستیزی ویژه نوجوانان قرآنی در همدان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الله کریمپور از آغاز ثبتنام مسابقه قرآنی مکتب امام زمان (عج) خبر داد و بیان کرد: این دوره از مسابقه با محور استکبارستیزی ویژه نوجوانان برگزار میشود، شرکتکنندگان میتوانند با گوش کردن کامل صوت بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشآموزان و دانشجویان در آستانه ۱۳ آبان ۱۴۰۳، پاسخ سؤالات را پیدا کرده و در لینک مربوطه ثبت کنند.
وی افزود: سوالات مسابقه به ترتیب مطالب صوت طراحی شده و تقریباً هر ۲ تا ۳ دقیقه یک سؤال مطرح میشود؛ بنابراین بدون گوش کردن کامل صوت، یافتن پاسخهای صحیح برای تمام پرسشها دشوار خواهد بود.
کریمپور با اشاره به جوایز مسابقه ادامه داد: حداقل ۳۰ جایزه نقدی برای ۳۰ برنده به قید قرعه و از بین کسانی که به تمام سؤالات پاسخ صحیح داده باشند، در نظر گرفته شده است. همچنین به تمامی پویندگان جلسات مکتب که پاسخهای درست خود را ارسال کنند، ۳ کارت تفکر یا نشان تحسین کارت تفکر اهدا خواهد شد.
وی یادآور شد: آخرین مهلت پاسخگویی به سؤالات، رأس ساعت ۲۰ روز سهشنبه ۱۳ آبان است و علاقهمندان میتوانند از طریق لینک https://formafzar.com/form/l ۶ wcx پاسخهای خود را ثبت کنند.
کریمپور در پایان از تمامی دانشآموزان و دانشجویان دعوت کرد تا در این رقابت مجازی شرکت کرده و با مشارکت فعال در محفل پویندگان قرآنی، علاوه بر ارتقای سطح معرفتی، از جوایز مسابقه بهرهمند شوند. علاقمندان برای دسترسی به سوالات مسابقه میتوانند به کانال https://eitaa.com/joinchat/۲۸۴۸۱۹۵۲۶۰ Cba ۸۹۰ e ۱۹۳ a در ایتا مراجعه کنند.