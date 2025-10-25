ترشح مداوم و بالای کورتیزول در خون، اثرات مخربی بر سیستم ایمنی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛دکتر راضیه دهقانی، روانپزشک درباره تضعیف سیستم ایمنی با استرس‌های روزانه گفت: هورمون کورتیزول که در شرایط حاد کنترل کننده التهاب است، در بلندمدت عملکرد سلول‌های ایمنی را سرکوب می کند.

وی افزود: تحقیقات نشان می‌دهد استرس طولانی مدت موجب کاهش تولید و کارآیی گلبول‌های سفید خون می‌شود. این سلول‌ها خط مقدم دفاعی بدن در مقابل ویروس‌ها، باکتری‌ها و سلول‌های سرطانی هستند و با کاهش تعداد و قدرت این سربازان دفاعی، توانایی بدن برای شناسایی و نابودی عوامل بیماری‌زا به شدت کاهش می یابد.

دهقانی، ادامه داد: زمانی که سپر دفاعی بدن ضعیف می‌شود، نه تنها عفونت‌هایی همچون سرماخوردگی و آنفلوآنزا بروز می‌کنند، بلکه بیماری‌های جدی‌تری ازجمله بیماری‌های خودایمنی ، بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان‌ها، مشکلات گوارشی و سرطان‌ها هم خود نمایی می کنند. علاوه بر آن، استرس طولانی مدت نه فقط بر جسم، بلکه برروان هم تأثیرمخرب دارد و می‌تواند موجب افسردگی، اختلالات اضطرابی، مشکلات خواب و کاهش تمرکز و حافظه شود.

متخصصان تأکید می کنند توجه به سلامت روان به اندازه سلامت جسم اهمیت دارد. بنابراین نادیده گرفتن استرس‌های روزانه به معنای نادیده گرفتن سلامت کل بدن است. با مدیریت درست فشارهای روانی - هرچند کوچک و پیش پا افتاده - می‌توانیم سدی محکم در برابر بسیاری از بیماری‌ها بنا کنیم.

کارشناسان توصیه می‌کنند، استرس کوتاه‌مدت می‌تواند تمرکز و عملکرد فرد را بالا ببرد و افرادی که برای مدت طولانی در معرض استرس هستند، دو برابر بیشتر از سایر افراد به عفونت‌های ویروسی مانند سرماخوردگی مبتلا می‌شوند. همچنین افراد در گیر استرس ، ۴۰ درصد پاسخ ضعیف‌تری به واکسن آنفلوآنزا نشان داده‌اند و روند ترمیم زخم‌ها را حدود ۶۰ درصد کند می‌کند.

مطالعات نشان داده‌اند که ذهن و بدن ارتباطی مستقیم دارند و با تمرین‌های مدیریت استرس و تکنیک‌های آرام‌سازی، خواب کافی و باکیفیت، ورزش منظم و تغذیه سالم می‌توان عملکرد سیستم ایمنی را بازسازی و تقویت کرد.