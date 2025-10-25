به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مجید کوهی اظهار کرد: بر پایه آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، جو استان تا اواسط هفته جاری پایدار خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، آسمان در بیشتر مناطق استان عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد ملایم تا متوسط پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: همچنین در شهرستان‌های خلخال، کوثر، نیر و مشگین‌شهر، جهت باد در زمان وقوع بیشینه سرعت باد، جنوبی خواهد بود، این در حالی است که در سایر شهرستان‌ها جهت باد عموماً شرقی پیش‌بینی می‌شود.

کوهی تاکید کرد: افزون بر این، از امروز (شنبه سوم آبان) تا اواسط هفته جاری، تغییرات محسوسی در دمای هوا در سطح استان انتظار نمی‌رود.