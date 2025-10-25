سرانه ورزشی خراسانشمالی ۳۶ سانتیمتر کمتر از میانگین کشوری است
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی گفت: سرانه ورزشی استان با ۴۲ سانتی متر به ازای هر نفر ۳۶ سانتیمتر کمتر از میانگین کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، مصیب اکبرزاده گفت: با وجود ۲۲۸ فضای ورزشی سرپوشیده و روباز در استان شمال شرق کشور همچنان از میانگین سرانه ورزشی کشور دور هستیم.
وی افزود: پیش از این سرانه ورزشی استان ۵۲ سانتی متر بوده، اما به دلیل افزایش جمعیت و عدم تکمیل طرحهای ورشی این سرانه کاهش یافته است.
اکبرزاده با اشاره به وجود ۵۸ طرح ورزشی نیمه تمام در استان، گفت: با تکمیل و بهرهبرداری از این طرحهای ورزشی، امید داریم که سرانه ورزشی خراسانشمالی تا حدودی به میانگین کشوری نزدیک شود.
اکبرزاده همچنین به اهمیت توسعه زیرساختهای ورزشی و بهبود سلامت جامعه اشاره کرد و گفت: توسعه فضاهای ورزشی نه تنها به ارتقای سطح ورزش قهرمانی کمک میکند بلکه میتواند باعث افزایش نشاط اجتماعی و سلامت عمومی نیز شود.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسانشمالی خاطرنشان کرد: ما به دنبال جذب اعتبار ملی و همکاری با نهادهای مختلف برای تسریع در روند تکمیل طرحهای ورزشی هستیم تا بتوانیم شرایط بهتری برای جوانان و ورزشکاران استان فراهم کنیم.
۳۵ هزار ورزشکار بیمه شده آقا و خانم در خراسان شمالی وجود دارد که زیر نظر ۵۱ هیات ورزشی استان فعالیت میکنند.