مدیرکل ورزش و جوانان خراسان‌ شمالی گفت: سرانه ورزشی استان با ۴۲ سانتی متر به ازای هر نفر ۳۶ سانتی‌متر کمتر از میانگین کشوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مصیب اکبرزاده گفت: با وجود ۲۲۸ فضای ورزشی سرپوشیده و روباز در استان شمال شرق کشور همچنان از میانگین سرانه ورزشی کشور دور هستیم.

وی افزود: پیش از این سرانه ورزشی استان ۵۲ سانتی متر بوده، اما به دلیل افزایش جمعیت و عدم تکمیل طرح‌های ورشی این سرانه کاهش یافته است.

اکبرزاده با اشاره به وجود ۵۸ طرح ورزشی نیمه تمام در استان، گفت: با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌های ورزشی، امید داریم که سرانه ورزشی خراسان‌شمالی تا حدودی به میانگین کشوری نزدیک شود.

اکبرزاده همچنین به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی و بهبود سلامت جامعه اشاره کرد و گفت: توسعه فضا‌های ورزشی نه تنها به ارتقای سطح ورزش قهرمانی کمک می‌کند بلکه می‌تواند باعث افزایش نشاط اجتماعی و سلامت عمومی نیز شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: ما به دنبال جذب اعتبار ملی و همکاری با نهاد‌های مختلف برای تسریع در روند تکمیل طرح‌های ورزشی هستیم تا بتوانیم شرایط بهتری برای جوانان و ورزشکاران استان فراهم کنیم.

۳۵ هزار ورزشکار بیمه شده آقا و خانم در خراسان شمالی وجود دارد که زیر نظر ۵۱ هیات ورزشی استان فعالیت می‌کنند.