۱۳ آبان روز بلند شدن فریاد خشم ملت ایران علیه استکبار جهانی است و امسال هم باید همانند سالهای قبل هرچه باشکوهتر برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در نشست هماهنگی برگزاری ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: ۱۳ آبان روز خروش ملت ایران علیه آمریکا و ایادی استکباریش است و باید هرچه باشکوهتر برگزار شود.
آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه تقارن راهپیمایی امسال به دلیل دفاع مقدس ۱۲ روزه از اهمیت زیادی برخوردار است و باید از این فرصت برای تبیین جنایتهای آمریکا بهره گرفت.
وی همچنین با بیان اینکه دشمن با جنگ نرم تلاش میکند تا مردم را نسبت به انقلاب و نظام دلسرد کند، بر لزوم هوشیاری مردم و مسولان درمقابل حربههای دشمن تاکید کرد.
استاندار گیلان هم در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان بر لزوم تبیین وقایع تاریخی این روز برای نسل جوان و نوجوان جامعه تاکید کرد و گفت: این روز فرصت مناسبی برای تبیین عوامل اثرگذاربرای این مناسبت مهم است.
هادی حق شناس همچنین بر استفاده از ابزار هنر برای جذابتر کردن این راهپیمایی تاکید کرد و گفت: میتوان با استفاده از هنر مسیر راهپیمایی را برای راهپیمایان جذابتر کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مجتبی اشجری رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان هم در این نشست از برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در ۶۱ نقطه گیلان خبرداد و گفت: این راهپیمایی در رشت از دو مسیربه سمت میدان شهدای ذهاب رشت برگزار میشود و سخنران این مراسم هم حمید رضا حاجی بابایی نائب رییس مجلس شورای اسلامی است.
در این نشست همچنین برخی از حاضران از برنامه ریزیها برای برگزاری هر چه بهتر راهپیمایی ۱۳ آبان گزارش دادند.