به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، در این دیدار که در تاجیکستان برگزار شد فیض‌الدین قهارزاده، وزیر مالیه تاجیکستان با اشاره به اینکه توسعه همکاری‌ها با کشورهای مختلف دنیا در اولویت سیاست‌های اقتصادی تاجیکستان است، گفت: در حوزه اقتصاد با ایران همکاری‌های مشترک زیادی داریم اما اعتقاد داریم این همکاری‌ها باید هر چه بیشتر توسعه پیدا کند و قدم‌های استوارتری در همکاری مشترک برداریم.

او با اشاره به اینکه رشد اقتصادی تاجیکستان در یک دهه اخیر پایدار بوده است، خواستار همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار ایران برای توسعه بازار سرمایه و شکل‌گیری بورس‌های مختلف در تاجیکستان شد.

حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این دیدار با اشاره به اینکه مشابهت‌های فرهنگی و زبانی دو کشور زمینه‌های همکاری دو کشور را بیش از پیش فراهم کرده است، گفت: با توجه به سابقه حدود ۶۰ ساله بورس اوراق بهادار در ایران و دارا بودن بیش از ۲۰ سال تجربه در بورس‌های کالایی، سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی‌ دارد در راه‌اندازی بورس‌های کالایی و پیاده‌سازی اوراق بهادار مبتنی بر کالا در تاجیکستان کمک کرده و تجربیات خود را در اختیار این کشور قرار دهد.

صیدی اظهار امیدواری کرد این نشست آغازی برای همکاری‌های عمیق‌تر دو کشور برای توسعه بازار سرمایه باشد.

همچنین همایش «پل اعتماد و توسعه» با هدف توسعه همکاری‌های بازار سرمایه ایران و تاجیکستان آغاز بکار کرد .

در این همایش که وزیر مالیه تاجیکستان و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در آن سخنرانی خواهند کرد، مدیران و فعالان بازار سرمایه، نظام بانکی، بیمه، صنایع و کارشناسان وزارت مالیه تاجیکستان حضور دارند.

در این همایش تجربیات جمهوری اسلامی ایران در راه‌اندازی بورس‌های چهارگانه، طراحی ابزارهای مالی اسلامی، حاکمیت شرکتی، حوزه‌های ESG و... ارائه خواهد شد.