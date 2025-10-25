وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با افراد برتر کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ گفت: شما الگوی امید، تلاش و موفقیت هستید و خیلی‌ها نظاره گر شما هستند و همه حرکات و سکنات شما دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار که به میزبانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، آریا ابراهیمی اشیلا، امیر حسین ابراهیمی، حسین دولتی جوان، امیر محمد توانا، دانیال جیشی، آرش بهادری، کامیار حقیقت دوست، محمد رضا اژدری، مهرشاد امانی بنی و پانیذ حسینی رتبه‌های اول تا دهم کنکور ریاضی فیزیک ۱۴۰۴ حضور داشتند.

در این مراسم همچنین امیرحسین سلیمانی تازه کندی، احسان رضوی، فرزاد حلاج مقدم، مهدی ابوطالبی، ارشیا شکوری، علی فتحی، رضا گل بهار، اشکان میرزایی صفی آبادی، محمد سجاد حسنی اردستانی و امیر محمد محقق دولت آبادی رتبه‌های اول تا دهم رشته ریاضی فیزیک کنکور سراسری ۱۴۰۳ هم حضور داشتند.

در ایندیدار برگزیدگان کنکور سال گذشته از تجربیاتشان در یک سال اخیر در دانشگاه صنعتی شریف گفتند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در این مراسم در سخنانی گفت: علاوه بر پشتکار و امیدی که منجر به موفقیت شما در کنکور شد حضور خانواده‌ها هم در کنار شما در این پیروزی‌ها نقش موثری داشته است.

سیدستار هاشمی افزود: در این مسیر معلمان و مربیان هم نقش سازنده ایفا کردند و ارتباط با آنها ضروری است و حتی در دبیرستان‌هایی که حضور داشتید، رفت و آمد داشته باشید تا به نوعی انگیزه دهنده به دانش آموزان باشید.

وی گفت: شما الگوی امید، تلاش و موفقیت هستید و خیلی‌ها نظاره گر شما هستند و همه حرکات و سکنات شما دنبال می‌شود.

وزیر ارتباطات افزود: موفقیت و خوشبختی دو گزینه است و بنا به تعبیری، خوشبختی به مانند تلفن می‌ماند تلفن را اگر یک نفر داشته باشد به دردش نمی‌خورد و خوشبختی موقعی به کار می‌آید که کل جامعه از آن بهره‌مند شود.

هاشمی افزود: حتی اگر تصمیم به ادامه تحصیل در کشوری دیگر گرفتید به خوشبختی و مفهوم آن فکر کنید و کسانی که برای شما زحمت کشیدند از یاد نبرید.

وزیر ارتباطات گفت: حتی اگر بعد از ادامه تحصیل به کشور بازگردید، باید بمانید و با شرایط بجنگید تا به هدف تان برسید و با تلاش و کوشش شما مسیر باز می‌شود و موقعی حال آدم خوب است که مردم از دانش شما استفاده کنند.

وزیر ارتباطات در ادامه از آنها خواست ارتباط خود را با پژوهشگاه‌های ارتباطات و فضایی قطع نکنند تا علاوه بر مبانی نظری به مهارت هم توجه ویژه شود.

در ادامه این دیدار، پذیرفته شدگان کنکور سراسری دیدگاههای خود را بیان کردند.