پخش زنده
امروز: -
۱۷۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف در اصفهان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛رئیس پلیس راه استان اصفهان از اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفات موتور سیکلت سواران در محورهای برون شهری با هدف حفظ جان راکبان و دیگر کاربران جاده خبر داد و گفت: در اجرای این طرح، مأموران پلیس راه موفق به شناسایی و اعمال قانون ۱۵۰۵ مورد موتور سیکلت باتخلف استفاده نکردن از کلاه ایمنی، ۲۷۱ مورد نقص فنی و توقیف ۱۷۳ دستگاه موتور سیکلت به علت تکرار تخلف و ایجاد خطر برای دیگر کاربران جاده شدند.
سرهنگ علی مولوی با اشاره به نقش مؤثر استفاده از کلاه ایمنی در کاهش آسیبهای جانی تاکید کرد: رانندگان و سرنشینان موتور سیکلت از کلاه ایمنی استاندارد استفاده و از تردد در محورهای برون شهری بدون تجهیزات ایمنی جدا خودداری کنند.
وی ادامه داد: پلیس راه به طور مستمر مداوم طرحهای کنترل و نظارت را در دستور کار دارد.
رئیس پلیس راه استان از موتور سیکلت سواران خواست، با رعایت قوانین شاهد کاهش حوادث و خسارت در جادههای استان باشیم.