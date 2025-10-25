پخش زنده
در راستای تقویت پایداری و تابآوری شبکه گازرسانی در برابر تهدیدات و حوادث احتمالی، تاکنون ۱۳ پروژه رینگ خطوط ارتباطی گاز طبیعی به طول ۱۴۹ کیلومتر در خراسان جنوبی به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: هدف از اجرای طرحهای رینگ خطوط گاز، افزایش ضریب اطمینان شبکه و جلوگیری از قطع جریان گاز در شرایط اضطراری است.
رحمان محمودی افزود: تاکنون ۱۳ محور خطوط تقویتی در نقاط مختلف استان شامل محورهای چاهک–کندر، مود–بیرجند، خوسف–ماژان، نهبندان–شوسف، دوستآباد–زنگویی، آیسک–فردوس، نیمبلوک–نواغاب حاجیآباد، قاین–شیرمرغ، خلیج فارس بیرجند (شعله–شوکتآباد)، دوراهی حاجیآباد–بیرجند و نهبندان–چهارفرسخ اجرا شده است.
وی با اشاره به اینکه طول کل خطوط فولادی اجراشده در استان به ۱۴۹ کیلومتر رسیده است گفت: همچنین رینگ ایستگاههای CGS منطقه ویژه اقتصادی بیرجند و CGS شماره یک بیرجند به طول حدود ۶ کیلومتر اجرا شده و پروژه خط ارتباطی گزیک–اسدیه نیز به طول حدود ۳ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۰ درصد در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: با اجرای پروژههای رینگ سازی، مسیرهای جایگزین برای عبور گاز در شبکههای اصلی و فرعی ایجاد میشود تا در صورت بروز هرگونه مشکل فنی، عملیات تعمیرات یا حوادث غیرمترقبه در یک مسیر، انتقال گاز از طریق خطوط موازی و جایگزین بهصورت مستمر ادامه یابد و از قطع گاز جلوگیری شود.
محمودی با بیان اینکه ایجاد خطوط ارتباطی از مهمترین اقدامات فنی در حوزه بهرهبرداری و پدافند غیرعامل صنعت گاز به شمار میرود، افزود: این پروژهها نقش مؤثری در کاهش زمان قطعی احتمالی، ارتقای ایمنی، افزایش پایداری و تابآوری شبکه گازرسانی در شرایط خاص و بحرانی دارند.
وی با اشاره به گستره جغرافیایی استان و پراکندگی شهرها و روستاها گفت: اجرای رینگهای ارتباطی گاز در استانهای پهناور و کمتراکم مانند خراسان جنوبی از اهمیت ویژهای برخوردار است، چراکه این اقدام موجب پایداری بیشتر در توزیع گاز، استمرار خدمترسانی به مشترکین و کاهش اثرپذیری مناطق از مخاطرات طبیعی و فنی میشود.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: شرکت گاز استان همسو با سیاستهای شرکت ملی گاز ایران، برنامهریزی کرده است تا ضمن توجه به صرفه جویی و استفاده بهینه از گاز طبیعی با تقویت زیرساختها، شبکه گاز استان ایمن و پایدار خدمات را به ذینفعان برساند.